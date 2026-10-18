18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе автомобиль наехал на лежавшего на проезжей части мужчину. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Сегодня около 20.00 в агрогородке Подлабенье 60-летний водитель автомобиля "Фольксваген" двигался по ул.Юбилейной и совершил наезд на лежавшего на проезжей части дороги пешехода.
От полученных травм 54-летний местный житель скончался. Как уточняется, он не был обозначен световозвращающими элементами.-0-
Происшествия
18 октября 2026, 22:21
Пешеход погиб под колесами легковушки в Гродненском районе
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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