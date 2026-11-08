Пешеход погиб под колесами легковушки в Барановичах

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Барановичах погиб пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.





7 ноября около 22.10 29-летний местный житель на Mercedes двигался по ул.Тельмана. Возле дома №23 он совершил наезд на 56-летнего пешехода, который переходил дорогу возле регулируемого пешеходного перехода. От удара мужчину отбросило на стоявший на остановке автобус.





В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.





"Пешеходы, переходите дорогу только по пешеходным переходам. Прежде чем выйти на проезжую часть, убедитесь в том, что водители вас заметили и остановились. Не отвлекайтесь на телефон и снимайте наушники при переходе. В темноте используйте фликеры на одежде и сумках. Водители, заблаговременно снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам. Будьте готовы остановиться. Уступайте дорогу пешеходам, которые вступили на проезжую часть или намерены ее пересечь. Не обгоняйте и не объезжайте транспортное средство, остановившееся перед переходом. В темное время суток или непогоду проявляйте особую осторожность", - подчеркнули правоохранители.-0-