Пенсионерка попала под дизель-поезд в Добрушском районе 

Трагедия произошла утром 2 ноября. "Дизель-поездом сообщением Гомель - Тереховка смертельно травмирована жительница Гомеля 1950 года рождения. Пенсионерка пересекала железнодорожные пути в неустановленном для этого месте в районе остановочного пункта Носовичи в Добрушском районе. Несмотря на подаваемые машинистом звуковые сигналы большой громкости и экстренное торможение, предотвратить наезд не удалось", - рассказал Сергей Казакевич.





3 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе пенсионерка попала под поезд, сообщил БЕЛТА старший помощник прокурора Гомельской области по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах Сергей Казакевич.По данным прокуратуры, с начала года на объектах железнодорожного транспорта в регионе погибли четыре человека, один получил телесные повреждения. За аналогичный период 2025 года погибли восемь граждан, трое были травмированы.В прокуратуре напомнили о необходимости соблюдения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. "Не стоит появляться на вокзалах, станциях и в поездах в состоянии алкогольного опьянения, а также оставлять там без присмотра малолетних детей, важно не отвлекаться на пользование мобильным телефоном. Нельзя пересекать железнодорожные пути под вагонами, а также на запрещающие сигналы либо в неустановленном для этого месте. Запрещено стоять у края пассажирской платформы, цепляться за поручни вагонов движущегося поезда. Ожидая на пешеходном переходе проследования поезда, не спешите пересекать переход. Сделайте это, лишь достоверно убедившись, что по пересекаемому, а также по соседнему пути не движется другой состав. Эти несложные правила позволят сохранить жизнь и здоровье", - подчеркнул Сергей Казакевич.-0-