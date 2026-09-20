Пенсионер утонул в колодце в Витебске Опубликовано: Происшествия 20 сентября 2026, 14:22 Пенсионер утонул в колодце в Витебске 20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске пенсионер утонул в питьевом колодце. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС. Спасателям сообщение об утонувшем в колодце мужчине поступило 19 сентября около 15.00. Инцидент произошел на территории частного домовладения по ул. Агрономический проезд. Тело пенсионера 1963 года рождения достали работники МЧС.-0- Теги Витебск МЧС происшествия Новости рубрики Происшествия Из-за пожара в общежитии в Дрибине эвакуировали 40 человек В Минске легковушка влетела в столб Ребенок попал под колеса авто на пешеходном переходе в Минске В Городке в ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист В Витебском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир ДТП в Белыничском районе: пострадали два человека, в том числе 6-летний ребенок Главная Пенсионер утонул в колодце в Витебске Главное Жесткая критика, но не только. Лукашенко поручил за будущий год кардинально изменить Могилевскую область Лукашенко: белорусские таможенники решают поставленные задачи на самом высоком уровне От стран СНГ до Азии и Африки: с кем Беларусь развивает научно-техническое сотрудничество Гуськова стала второй на этапе Гран-при по фристайлу в Китае Топ-новости Эйсмонт: за три десятилетия мы узнали тысячи имен настоящих героев нашего времени - сельчан, которые кормят страну "Вы своими руками создаете главный продукт для белорусов - хлеб". Каранкевич - аграриям Минской области В России проходит основной день выборов в Госдуму, в Беларуси россияне могут проголосовать в 7 городах Большая сделка непременно состоится. Политолог из США о взаимоотношениях Минска и Вашингтона Электронная очередь, зоны ожидания. Как развивается инфраструктура в пунктах пропуска на границе Беларуси "Будет самой большой ошибкой поддаться на провокацию". Министр информации о блокировке YouTube Карпенко и Памфилова обсудили обеспечение избирательных прав граждан Союзного государства Кадры из леса. Какие моменты из жизни животных запечатлевают фотоловушки в Жлобинском районе Белорусские футболисты сыграют в первом в истории чемпионате мира среди юношей Встречи, картины и карты желаний: как VIDEOBEL.BY отметил день рождения Оформляют тысячи машин, "читают" мысли контрабандистов, внедряют умную логистику: будни Брестской таможни 24/7 От караваев до вкусных новинок. Чем удивляют районы Минской области в Дзержинске Эстафету столицы "Дажынак" Дзержинск передал Любани Более 10 тыс. зрителей посетили международный театральный фестиваль "Белая Вежа" в Бресте Задержки оформления грузовиков из-за техработ ожидаются на белорусско-литовской границе С нами интереснее погода БЕЛТА + курсы тв программа Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА День народного единства Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА