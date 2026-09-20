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Пенсионер утонул в колодце в Витебске

Опубликовано:

Логотип БелТА
Происшествия
20 сентября 2026, 14:22

Пенсионер утонул в колодце в Витебске

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске пенсионер утонул в питьевом колодце. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Спасателям сообщение об утонувшем в колодце мужчине поступило 19 сентября около 15.00. Инцидент произошел на территории частного домовладения по ул. Агрономический проезд. 

Тело пенсионера 1963 года рождения достали работники МЧС.-0-  
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