Пенсионер погиб под колесами асфальтоукладчика в Слуцком районе

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе асфальтоукладчик наехал на пенсионера, мужчина погиб на месте ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете Беларуси.
По данным следствия, сегодня около 12.50 на автодороге Н8540 в агрогородке Греск 49-летний машинист катка участвовал в дорожных работах. Во время движения машины задним ходом он совершил наезд на 72-летнего пенсионера, который вошел в зону проведения ремонта. От полученных телесных повреждений пешеход скончался.
На месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Следователи совместно со специалистами УГКСЭ по Минской области провели осмотр, зафиксировали следовую картину, изъяли техническую документацию. Назначен комплекс экспертных исследований. По предварительным данным, участок проведения работ был огражден водоналивными блоками.
Слуцкий РОСК в отношении водителя возбудил уголовное дело по ч.1 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности).-0-