Отец и сын упали в воду на рыбалке на реке Птичь: их спасли местные жители

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе отец и сын упали в воду во время рыбалки на реке Птичь. Мужчину 1976 года рождения и его 15-летнего сына спасли местные жители, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОСВОДе.



Происшествие случилось 4 ноября вблизи деревни Русаковичи Руденского сельсовета. Отец и сын отправились на рыбалку на лодке без спасательных жилетов. Во время плавания в лодке открылась течь. Пытаясь устранить ее, мужчина опрокинул плавсредство. Мужчины оказались в воде примерно в 10 м от берега. Глубина в месте происшествия составляла около 1,6 м. На помощь вовремя пришли местные жители, которые вытащили отца и сына из воды. Оба с общим переохлаждением госпитализированы.



В ОСВОДе напомнили, что перед выходом на рыбалку необходимо учитывать прогноз погоды, одеваться по сезону и брать с собой аптечку и заряженный телефон. Особое внимание следует уделять безопасности на воде. Перед использованием лодки нужно проверить ее на наличие повреждений и убедиться в исправности весел и мотора. Нельзя превышать допустимую грузоподъемность, делать резкие движения и вставать в лодке. Спасательный жилет необходимо надевать всегда, независимо от умения плавать. Он должен подходить по размеру и быть исправным. Если погодные условия неблагоприятны, поездку на рыбалку лучше отложить.-0-