28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оставленный без присмотра ребенок в Минске выбежал на дорогу и попал в ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Авария случилась вечером вблизи здания №3 по улице Рыбалко. За рулем грузового автомобиля Renault был 56-летний водитель. По предварительной информации, 3-летний мальчик выбежал на проезжую часть из-за стоящего автомобиля.



"На момент происшествия несовершеннолетний был оставлен 64-летним дедушкой без присмотра. При этом у последнего имелись признаки алкогольного опьянения. Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения для обследования", - рассказали в Госавтоинспекции.



На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска.



"Пешеходам запрещается выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств", - напомнили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, добавив, что родителям необходимо проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение своих детей.-0-