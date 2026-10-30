Около 80 пешеходов погибли на дорогах в результате наездов за девять месяцев - МВД

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За девять месяцев текущего года в 475 дорожных происшествиях 77 человек погибли и 424 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.



Сегодня по всей республике проходит единый день безопасности дорожного движения под девизом "Водитель и пешеход, уважай пешеходный переход!". Сотрудники ГАИ напомнят гражданам о правилах пересечения проезжей части и безопасном проезде "зебры".



"За девять месяцев текущего года количество наездов на пеших участников движения снизилось. В 475 подобных дорожных авариях 77 человек погибли и 424 получили травмы. Причиной 204 происшествий стало непредоставление преимущества автомобилистами, при этом большинство случаев зафиксировано в темное время суток", - сообщили в МВД.



В преддверии школьных каникул Госавтоинспекция призывает тех, кто за рулем, быть предельно осторожными у переходов и выбирать скорость, позволяющую вовремя остановиться. Особую бдительность следует проявлять при появлении у дороги детей - их поведение бывает непредсказуемым.



Если впереди идущая машина притормаживает или останавливается перед соответствующей разметкой, для остальных водителей это сигнал немедленно сбавить ход и пропустить людей.



Правоохранители напоминают: при ухудшении видимости не забывайте обозначать себя и ребенка световозвращающими элементами.-0-