28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночная поездка школьников на питбайке в Могилевском районе закончилась травмами. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
27 сентября около 22.10 вблизи деревни Поплавщина 14-летний подросток, двигаясь на питбайке, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим во встречном направлении мотоблоком.
В результате ДТП водитель питбайка и его 12-летний пассажир с травмами доставлены в больницу. Кроме того, в момент аварии последний был без шлема. По данному факту сотрудниками ГАИ проводится проверка.-0-
Происшествия
28 сентября 2026, 00:20
Ночная поездка школьников на питбайке в Могилевском районе закончилась травмами
Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома
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