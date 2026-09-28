28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночная поездка школьников на питбайке в Могилевском районе закончилась травмами. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.



27 сентября около 22.10 вблизи деревни Поплавщина 14-летний подросток, двигаясь на питбайке, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим во встречном направлении мотоблоком.



В результате ДТП водитель питбайка и его 12-летний пассажир с травмами доставлены в больницу. Кроме того, в момент аварии последний был без шлема. По данному факту сотрудниками ГАИ проводится проверка.-0-