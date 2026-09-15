Ночью в Минске горел электромобиль

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью в Минске на ул.Московской спасатели ликвидировали возгорание электромобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.



Информация о происшествии поступила на номер 112. Когда прибыли подразделения МЧС, из транспортного средства шел густой дым. Для тушения использовались специальные подкатные установки, которые направляют воду непосредственно на корпус батареи.



Спасатели ликвидировали пожар. Для предотвращения повторного самовоспламенения транспортное средство погрузили на сутки в специальный мобильный резервуар.



Причина случившегося устанавливается. На месте инцидента работало 10 единиц техники МЧС.-0-