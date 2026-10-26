Нетрезвый подросток на мотоцикле пытался скрыться от ГАИ под Гомелем

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе на 17-летнего мотоциклиста, который ездил без прав и в состоянии алкогольного опьянения, составили четыре административных материала, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



Сотрудники межрайонного отдела ГАИ во время патрулирования обратили внимание на мотоциклиста, который ехал без регистрационных знаков. Требование остановиться байкер проигнорировал и попытался скрыться, однако вскоре не справился с управлением. За рулем оказался 17-летний подросток. Как выяснилось, юноша решил "научиться ездить" на мотоцикле. Пояснил, что выпил немного.



"Освидетельствование показало содержание этилового спирта в крови свыше 0,8 промилле. Это не просто "немного" - это состояние алкогольного опьянения", - подчеркнули госавтоинспекторы.



В отношении несовершеннолетнего составили четыре административных материала за грубые нарушения ПДД.



В Госавтоинспекции напомнили: управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, без прав и без регистрационных знаков категорически запрещено. "Научиться ездить можно только в автошколе под руководством инструктора и на закрытой площадке. Дорога - не место для экспериментов, а алкоголь притупляет реакцию. Цена такой "учебы" может быть слишком высокой", - добавили в УГАИ.-0-