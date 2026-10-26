26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе на 17-летнего мотоциклиста, который ездил без прав и в состоянии алкогольного опьянения, составили четыре административных материала, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Сотрудники межрайонного отдела ГАИ во время патрулирования обратили внимание на мотоциклиста, который ехал без регистрационных знаков. Требование остановиться байкер проигнорировал и попытался скрыться, однако вскоре не справился с управлением. За рулем оказался 17-летний подросток. Как выяснилось, юноша решил "научиться ездить" на мотоцикле. Пояснил, что выпил немного.
"Освидетельствование показало содержание этилового спирта в крови свыше 0,8 промилле. Это не просто "немного" - это состояние алкогольного опьянения", - подчеркнули госавтоинспекторы.
В отношении несовершеннолетнего составили четыре административных материала за грубые нарушения ПДД.
В Госавтоинспекции напомнили: управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, без прав и без регистрационных знаков категорически запрещено. "Научиться ездить можно только в автошколе под руководством инструктора и на закрытой площадке. Дорога - не место для экспериментов, а алкоголь притупляет реакцию. Цена такой "учебы" может быть слишком высокой", - добавили в УГАИ.-0-
Происшествия
26 октября 2026, 10:19
Нетрезвый подросток на мотоцикле пытался скрыться от ГАИ под Гомелем
Скриншот видео УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Новости рубрики Происшествия
Главное
Топ-новости
Беларусь рассматривает всестороннее сотрудничество с Индией в числе приоритетов внешней политики в Азии - Ипатов
Далеко не чужие. Зачем сближаются Беларусь и Монголия и что может изменить визит Ухнаагийн Хурэлсуха в Минск
В Монголии видят большой потенциал в развитии торгово-экономических, гуманитарных отношений с Беларусью - посол
С нами интереснее