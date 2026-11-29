29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около полуночи в Полоцке в районе д.81 по ул.Боровой водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на опору линии электропередач, а после на придорожное дерево. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ УВД Витебского облисполкома.





"В результате аварии водитель получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, а его пассажир 1994 года рождения был госпитализирован", - сообщили в ОГАИ.





По факту ДТП проводится проверка.





Госавтоинспекция в очередной раз напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.-0-