Не спешился на переходе: в Минске подросток на СПМ попал под колеса авто

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске под колеса автомобиля попал несовершеннолетний водитель СПМ. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Сегодня вечером, по предварительной информации, на нерегулируемом пешеходном переходе с ул.Алибегова на пр.Дзержинского 46-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на 14-летнего ребенка, пересекавшего проезжую часть не спешившись.



Водитель СПМ доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.-0-