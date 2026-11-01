1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске под колеса автомобиля попал несовершеннолетний водитель СПМ. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня вечером, по предварительной информации, на нерегулируемом пешеходном переходе с ул.Алибегова на пр.Дзержинского 46-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на 14-летнего ребенка, пересекавшего проезжую часть не спешившись.
Водитель СПМ доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.-0-
Происшествия
01 ноября 2026, 22:13
Не спешился на переходе: в Минске подросток на СПМ попал под колеса авто
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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