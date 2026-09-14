14 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе на реке Березина 12 сентября найден труп мужчины 1963 года рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в ОСВОДе.
Около 19.00 очевидцы обнаружили тело в 5 м от берега возле деревни Селиба. Место происшествия не было оборудовано для купания. Работники ОСВОДа извлекли погибшего с глубины 1,5 м. Сейчас проверку по факту трагедии проводят сотрудники Следственного комитета.
В ОСВОДе напомнили, что купаться можно только в специально отведенных местах и необходимо строго соблюдать правила безопасности на воде.-0-
Происшествия
14 сентября 2026, 16:21
На Березине в Бобруйском районе обнаружен труп мужчины
Фото из архива
Новости рубрики Происшествия
Главное
Топ-новости
Книги о Великой Отечественной войне и геноциде белорусского народа передали в Нижегородскую библиотеку
Соцгарантии и борьба с теневой занятостью: в Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений
"Единство начинается с каждого из нас". В Кричеве молодежь обсудила ценности праздника на акции "Беларусь адзіная"
"Встреча стала настоящим мотиватором". Первой гостьей проекта "Жанчына.by" в ГрГУ стала Ольга Чуприс
"Такие встречи увлекательны". Учащиеся Кобринского политехнического колледжа присоединились к акции "Беларусь адзіная"
С нами интереснее