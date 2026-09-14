На Березине в Бобруйском районе обнаружен труп мужчины

14 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе на реке Березина 12 сентября найден труп мужчины 1963 года рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в ОСВОДе.



Около 19.00 очевидцы обнаружили тело в 5 м от берега возле деревни Селиба. Место происшествия не было оборудовано для купания. Работники ОСВОДа извлекли погибшего с глубины 1,5 м. Сейчас проверку по факту трагедии проводят сотрудники Следственного комитета.



В ОСВОДе напомнили, что купаться можно только в специально отведенных местах и необходимо строго соблюдать правила безопасности на воде.-0-