Мужчина утонул в Мухавце в Кобрине

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине мужчина утонул в реке Мухавец. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОСВОД.



Днем 25 сентября поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Мухавец. Работники МЧС извлекли из воды утонувшего гражданина 1988 года рождения.



Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.-0-