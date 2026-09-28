28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине мужчина утонул в реке Мухавец. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОСВОД.
Днем 25 сентября поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Мухавец. Работники МЧС извлекли из воды утонувшего гражданина 1988 года рождения.
Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.-0-
Происшествия
28 сентября 2026, 12:26
Мужчина утонул в Мухавце в Кобрине
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