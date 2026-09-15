Минчанка за рулем авто потеряла сознание и сбила ребенка: уголовное дело направлено в суд

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело в отношении 35-летней минчанки - ей инкриминировано нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минска.



Согласно материалам дела, днем 12 марта 2026 года женщина управляла автомобилем BMW. Она ехала по пр.Независимости и перед поворотом налево на ул.Жасминовую остановилась на запрещающий сигнал светофора. В это время у нее из-за хронического заболевания, о котором она знала, появилась общая слабость, головокружение, нехватка воздуха, а также боль в животе, что могло вызвать обморочное состояние и поставить под угрозу безопасность дорожного движения. Несмотря на это, после включения разрешающего сигнала светофора женщина начала движение и при повороте налево потеряла сознание.



Автомобиль выехал на встречные полосы движения, пересек их, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на 11-летнюю девочку. Потом машина столкнулась с крыльцом здания и опрокинулась на правую часть. В результате ДТП ребенку причинены менее тяжкие телесные повреждения по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев, а также тяжкие телесные повреждения по признаку неизгладимого обезображения лица.



Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по г.Минску. После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Избранную ранее в отношении обвиняемой меру пресечения в виде в виде запрета управления транспортными средствами заместитель прокурора города Минска оставил без изменения.-0-