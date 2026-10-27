Микроавтобус загорелся на СТО в Солигорском районе: пострадали два человека

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали загорание на СТО возле деревни Сельцо в Солигорском районе. Сообщение о происшествии поступило сегодня по номеру 112. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
На момент прибытия подразделений МЧС внутри здания горел микроавтобус. В результате пожара пострадали два работника станции. После осмотра медиками они госпитализированы.
Спасатели ликвидировали пожар. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
На месте работали четыре единицы техники МЧС.-0-