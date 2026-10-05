Механизатор хозяйства в Несвижском районе украл более 200 литров моторного масла

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизатор в Несвижском районе украл более 200 литров моторного масла, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
Как рассказали в милиции, на одном из сельскохозяйственных предприятий Несвижского района зафиксирован факт присвоения имущества. Фигурантом дела стал 59-летний местный житель - механизатор данного предприятия.
Установлено, мужчина незаконно завладел 40 л гидравлического масла и 202 л моторного масла. В результате предприятию был причинен ущерб на сумму более 1,2 тыс. рублей. Присвоенные горюче-смазочные материалы изъяты.-0-