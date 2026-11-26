МЧС работает по сообщению о загорании на улице Глаголева в Минске /дополнено/



26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС работают по сообщению о загорании на улице Глаголева в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.



По информации ведомства, загорелось здание СТО. Пожар ликвидирован. Внутри боксов повреждены два легковых автомобиля. Спасатели продолжают проливку и разборку конструкций. На месте работают 7 единиц техники МЧС.



Самостоятельно за помощью к прибывшей бригаде скорой медицинской помощи обратились двое мужчин с ожогами. Обратившихся за медицинской помощью мужчин госпитализировали.



Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-