Мать и ее взрослый сын погибли при пожаре дома в Черикове





Сигнал о возгорании частного дома в городе поступил в МЧС сегодня в 13.41. При ликвидации возгорания спасатели в одной из комнат обнаружили мужчину и его мать (35 и 53 лет) без признаков жизни.





На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники следственного управления и криминалистического отдела УСК по Могилевской области. Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ области и работников МЧС проводят осмотр, фиксируют следовую картину. Опрашиваются очевидцы, также планируется ряд экспертных исследований.





Как отметили в СК, предварительно рассматриваются две основные версии возгорания: нарушение правил эксплуатации печного отопления и неосторожность с огнем при курении.





При проверке Чериковским районным отделом Следственного комитета будут установлены все обстоятельства трагедии, подчеркнули в СК.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают в Черикове на месте пожара, который унес жизни двух человек, сообщили БЕЛТА в СК.