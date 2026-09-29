29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мальчик отравился угарным газом в Бобруйском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
О пострадавшем ребенке в службу спасения сообщили из больницы ранним утром 28 сентября, когда с отравлением угарным газом был госпитализировал мальчик 2022 г.р. Как выяснилось, он пострадал 27 сентября в дачном доме на территории садового товарищества возле деревни Старинки.
По предварительным данным, к отравлению могло привести преждевременное закрытие задвижки дымохода.-0-
Происшествия
Мальчик отравился угарным газом на даче в Бобруйском районе
29 сентября 2026, 11:11
Мальчик отравился угарным газом на даче в Бобруйском районе
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