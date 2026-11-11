11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно произошло ДТП, в котором погибла девушка - пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.
Авария случилась 11 ноября около 2.30. 30-летний водитель Audi ехал по трассе М6 Минск - Гродно. На въезде в областной центр он неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и наехал на отбойник, после этого автомобиль ударился о въездную стелу. 22-летняя пассажирка погибла на месте происшествия.
"Невнимательность зачастую приводит к серьезным авариям с необратимыми последствиями. Если зима застала вас в дороге, откажитесь от резких маневров и экстренных торможений. Будьте предельно внимательны и аккуратны при проезде пешеходных переходов, перекрестков, эстакад и закруглений дорог", - призвали водителей в УГАИ.-0-
Происшествия
11 ноября 2026, 08:42
Легковушка врезалась во въездную стелу в Гродно: погибла девушка-пассажир
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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