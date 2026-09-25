25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе молодой человек за рулем легковушки совершил наезд на девочку. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Как установлено, вчера около 17.00 25-летний водитель, управляя автомобилем "Ровер", двигался по ул.Советской в направлении ул.Октябрьской в агрогородке Василишки. Проезжая вблизи дома №51, он совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате аварии ребенок получил травмы. Пострадавшую девочку с переломами доставили в больницу. По факту ДТП назначена проверка.-0-
Происшествия
25 сентября 2026, 09:57
Легковушка сбила восьмилетнюю девочку в Щучинском районе: ребенок в больнице
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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