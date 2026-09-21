Легковушка с пьяной компанией врезалась в автокран в Пинске

21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске два человека пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и автокрана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.



Авария случилась 18 сентября примерно в 00.30. Нетрезвый 23-летний пинчанин сел за руль автомобиля Opel. По предварительным данным, на перекрестке ул. Первомайской с ул. Центральной молодой человек выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением машины. Из-за этого легковушка выехала за пределы проезжей части и врезалась в стоящий автокран МАЗ.



В результате ДТП два 23-летних пассажира получили травмы, медики оказали им помощь.



Правоохранители проводят проверку. Выяснилось, что оба пассажира были нетрезвыми, один из них не был пристегнут ремнем безопасности.



В целом в Брестской области за пятницу и выходные дни зарегистрировано пять ДТП, в которых два человека погибли и четыре получили травмы различной степени тяжести.-0-