Гомельчанин выехал на красный свет и сбил двух пешеходов. В прокуратуре рассказали подробности

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водитель выехал на красный свет и сбил двух пешеходов в Гомеле. Прокуратура направила уголовное дело в суд, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.





Фигурантом по делу проходит 49-летний житель Гомеля. Ему инкриминировано нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения. ДТП с его участием произошло одним летним утром.





"Водитель на автомобиле ехал со скоростью не менее 53 км/ч по улице Барыкина при установленном ограничении в 50 км/ч. При включении на светофоре красного сигнала он продолжил движение. В развитие событий водитель, не приняв немедленных мер к снижению скорости, выехал на обозначенный регулируемый пешеходный переход, где совершил наезд на двух граждан. В результате ДТП одному пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения, а другому - менее тяжкие", - рассказали в областной прокуратуре.





Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за непредоставление преимущества пешеходам на регулируемом пешеходном переходе.





Уголовное дело находилось в производстве УСК по Гомельской области. После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.317 УК.





В прокуратуре области напомнили: дорога не прощает даже секундной беспечности. "Мобильные телефоны, прием пищи на ходу или разговоры с пассажирами - все это мгновенно отвлекает внимание водителя. Управление автомобилем требует максимальной концентрации", - подчеркнули в ведомстве.-0-