4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием двух легковых автомобилей случилось в Могилеве, водителей и несовершеннолетних пассажиров доставили в больницу, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Авария в областном центре случилась в 13.07 на ул.Первомайской. 37-летний водитель Ford при перестроении совершил столкновение с Renault под управлением 71-летнего местного жителя. "В результате два транспортных средства совершили наезд на световую опору", - добавили в УВД.
Водителей и двоих детей (11-летнего мальчика и 8-летнюю девочку, которых перевозили в детских удерживающих устройствах) доставили в больницу для обследования.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают.
В Госавтоинспекции напомнили: перед выполнением маневра необходимо убедиться в его безопасности, контролировать скорость и дистанцию, а также учитывать дорожную обстановку. Соблюдение этих правил поможет избежать подобных происшествий и сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.
"Отдельно стоит отметить, что благодаря детским удерживающим устройствам можно избежать серьезных травм у маленьких пассажиров. ГАИ призывает родителей не пренебрегать этим требованием ПДД, при аварии такая защита помогает сохранить жизнь и здоровье ребенка", - добавили в УВД.-0-
Происшествия
04 октября 2026, 16:01
Две легковушки столкнулись в Могилеве: в больницу доставили четырех человек, в том числе двух детей
Фото УВД Могилевского облисполкома
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