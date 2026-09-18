18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пересечении проспекта Мира и улицы Жореса Алферова столкнулись автомобили Peugeot и Volkswagen, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Причины и обстоятельства инцидента, произошедшего вечером 17 сентября, устанавливаются. 41-летний водитель автомобиля Volkswagen был доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска.
Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах. "Неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасности", - подчеркнули в ведомстве.-0-
Происшествия
18 сентября 2026, 09:07
Две легковушки столкнулись в Минске, один из водителей доставлен в больницу
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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