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Две легковушки столкнулись в Минске, один из водителей доставлен в больницу

Опубликовано:

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Происшествия
18 сентября 2026, 09:07

Две легковушки столкнулись в Минске, один из водителей доставлен в больницу

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пересечении проспекта Мира и улицы Жореса Алферова столкнулись автомобили Peugeot и Volkswagen, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Причины и обстоятельства инцидента, произошедшего вечером 17 сентября, устанавливаются. 41-летний водитель автомобиля Volkswagen был доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска.

Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах. "Неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасности", - подчеркнули в ведомстве.-0-
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