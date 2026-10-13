13 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе в ДТП пострадали 19-летняя пассажирка мотоцикла и 23-летняя пешеход, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Гродненской области.
По данным следствия, инцидент произошел 9 октября около 22.50 на автодороге Гожа - Цидовичи. 21-летний водитель мотоцикла не принял своевременных мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства и совершил наезд на девушку-пешехода, которая вела велосипед по правому краю проезжей части в попутном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия девушке-пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения. Пассажирка мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирована в городскую клиническую больницу скорой медпомощи.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.-0-
Происшествия
13 октября 2026, 18:01
Две девушки пострадали в ДТП с участием мотоцикла в Гродненском районе
Фото СК
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