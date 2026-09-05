5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе в ДТП пострадали два ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Сегодня около 13.00 возле деревни Ермоловичи Белыничского района 38-летняя могилевчанка на автомобиле Nissan, по предварительной информации, отвлеклась от управления и врезалась в тросовое ограждение. В результате происшествия двое детей (3-летняя девочка и 6-летний мальчик) с травмами доставлены в больницу. Один из них перевозился без детского удерживающего устройства.
"Во время движения водителю категорически запрещается отвлекаться от управления на посторонние действия (телефон, навигатор и иное). Детей до 12 лет и ростом ниже 150 см можно перевозить только в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу ребенка", - напомнили правоохранители.-0-
Происшествия
05 сентября 2026, 14:52
Два ребенка пострадали в ДТП в Белыничском районе
Фото МВД
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