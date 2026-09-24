Два человека пострадали в ДТП в Добрушском районе за сутки

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два ДТП с пострадавшими произошло в Добрушском районе за сутки, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



23 сентября 56-летняя женщина-водитель, по предварительной информации, отвлеклась от управления и съехала на обочину. Затем автомобиль ушел в неуправляемый занос и перевернулся. 33-летнего пассажира с травмами госпитализировали в реанимацию Добрушской ЦРБ.



Вечером того же дня на 25-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин 42-летний водитель большегруза Volvo с полуприцепом при повороте налево не предоставил преимущество и столкнулся с Mercedes Benz 410 под управлением 26-летнего водителя, который двигался по главной дороге. Последний получил телесные повреждения и был доставлен в райбольницу.



"Ни в коем случае отвлекайтесь от управления транспортным средством. Разговоры по телефону, переключение внимания на гаджеты и другие действия за рулем недопустимы. Секунда невнимательности может привести к потере контроля над автомобилем и тяжелым последствиям. А при выезде с прилегающих территорий, дворов обязательно уступайте дорогу транспортным средствам, движущимся по главной дороге. Убедитесь в безопасности маневра перед его началом", - подчеркнули в УГАИ, обратив внимание и на неблагоприятные погодные условия, установившиеся в регионе. В дождливую погоду и на мокром покрытии необходимо выбирать безопасную скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров.-0-