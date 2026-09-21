Два человека погибли в авариях на дорогах Гомельской области за сутки





В Рогачевском районе смертельное ДТП случилось в воскресенье около 14.50 на 22-м км автодороги Н4544 Ясеновка - Тихиничи - Ректа. 41-летний водитель "Опеля" совершил наезд на 64-летнего велосипедиста, который двигался по проезжей части в попутном направлении. Велосипедист скончался на месте происшествия.





Вечером того же дня, около 20.35, 54-летний водитель на "Фольксвагене" двигался по ул.Ильича областного центра и совершил наезд на 45-летнюю женщину - она переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Женщину доставили в областную клиническую больницу, где она скончалась, не приходя в сознание.





В Лельчицком районе 42-летний бесправник ночью на "Опеле" на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. С травмами водителя госпитализировали в реанимационное отделение Лельчицкой центральной районной больницы.-0-

21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В дорожных авариях, случившихся 20 сентября в Рогачевском районе и Гомеле, погибли люди. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.