Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе М1 в Жабинковском районе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе в ДТП погибли два человека, трое пострадали. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.



Сегодня около 17.20 на 39-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ, по предварительной информации, водитель Mercedes совершил столкновение с Volkswagen, остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом для пропуска пешехода. На участке установлена камера фиксации скорости на 70 км/ч.



В результате ДТП водитель Volkswagen и девушка-пассажир Mercedes погибли. Водителя и двух пассажиров Mercedes доставили в медицинское учреждение. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.-0-