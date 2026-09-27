27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе в ДТП погибли два человека, трое пострадали. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Сегодня около 17.20 на 39-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ, по предварительной информации, водитель Mercedes совершил столкновение с Volkswagen, остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом для пропуска пешехода. На участке установлена камера фиксации скорости на 70 км/ч.
В результате ДТП водитель Volkswagen и девушка-пассажир Mercedes погибли. Водителя и двух пассажиров Mercedes доставили в медицинское учреждение. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.-0-
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе М1 в Жабинковском районе
27 сентября 2026, 19:34
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе М1 в Жабинковском районе
Фото МВД
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