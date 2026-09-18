18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Белыничском районе пострадали два пассажира, в том числе 6-летний ребенок, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Авария случилась сегодня около 17.50 на 161-м км автодороги М4 Минск - Могилев. 29-летняя водитель KIA совершила попутное столкновение с Peugeot, который сбавил скорость при виде пешехода. От удара последнее авто отбросило на Volkswagen под управлением 39-летнего минчанина, двигавшегося в левой полосе.
В результате ДТП пассажиры KIA и Peugeot (6 и 65 лет) с травмами госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В Госавтоинспекции напомнили: следует выбирать безопасную дистанцию до впереди едущего авто. Она должна быть такой, чтобы при внезапном торможении водители смогли избежать столкновения. "Помните, при возникновении опасности для движения, которую вы в состоянии заметить, вы обязаны немедленно принять меры к снижению скорости вплоть до полной остановки", - добавили стражи дорог.-0-
Происшествия
18 сентября 2026, 21:28
ДТП в Белыничском районе: пострадали два человека, в том числе 6-летний ребенок
Фото УВД Могилевского облисполкома
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