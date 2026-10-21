ДТП с тремя пострадавшими произошло в Кировском районе

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП в Кировском районе три человека доставлены в больницу, сообщает УВД Могилевского облисполкома.
20 октября около 20.33 на 64-м км автодороги Могилев - Бобруйск 29-летний водитель BMW, пытаясь избежать наезда на дикое животное, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем GMC, который от удара съехал в кювет.
В результате ДТП водитель BMW, 35-летний водитель GMC и его 29-летняя пассажирка с травмами госпитализированы. По данному факту проводится проверка.-0-