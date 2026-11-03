3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дикое животное на дороге стало причиной ДТП с участием маршрутного такси в Дубровенском районе, об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.



Сегодня вечером на автодороге Орша - Дубровно вблизи д.Луговцы 33-летний водитель маршрутного такси в целях недопущения наезда на внезапно выбежавшее на проезжую часть дороги дикое животное (лося) выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем МАЗ, после чего совершил съезд в кювет и опрокинулся.



В маршрутном такси находились пять пассажиров и водитель. В результате ДТП 60-летний пассажир госпитализирован в учреждение здравоохранения.-0-