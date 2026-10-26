26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре автомобиля столкнулись сегодня вечером вблизи пересечения улицы Харьковской и Бетонного проезда в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Участниками ДТП стали автомобили "Газель", Opel, Renault и FAW. 46-летняя водитель автомобиля Renault доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.-0-
Происшествия
26 октября 2026, 21:33
Четыре автомобиля столкнулись на перекрестке в Минске
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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