5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в поле загорелась скирда соломы весом 123 тонн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.
Очевидцы вечером 4 октября сообщили спасателям о пожаре в районе улицы Стародорожной. Огонь охватил часть рулонов с соломой к моменту приезда на место вызова подразделений МЧС. Они ликвидировали пожар и вместе с работниками хозяйства спасли 102 т соломы.
При пожаре никто не пострадал. Специалисты выясняют причины случившегося.-0-
Происшествия
05 октября 2026, 11:49
Более 100 тонн соломы спасли работники хозяйства и МЧС при пожаре в Бресте
Фото Брестского областного УМЧС
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