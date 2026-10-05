Более 100 тонн соломы спасли работники хозяйства и МЧС при пожаре в Бресте 

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в поле загорелась скирда соломы весом 123 тонн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.



Очевидцы вечером 4 октября сообщили спасателям о пожаре в районе улицы Стародорожной. Огонь охватил часть рулонов с соломой к моменту приезда на место вызова подразделений МЧС. Они ликвидировали пожар и вместе с работниками хозяйства спасли 102 т соломы.



При пожаре никто не пострадал. Специалисты выясняют причины случившегося.-0-