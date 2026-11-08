Бесправник спровоцировал ДТП в Молодечненском районе, пострадал ребенок

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе бесправник спровоцировал ДТП, в котором пострадала 4-летняя девочка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
По предварительной информации, 7 ноября, около 19.30 на дороге Н9145 произошла авария. Сотрудник ГАИ Молодечненского РОВД на служебном автомобиле ехал по маршруту. Примерно за 150 м до встречной машины он включил синие и красные проблесковые маячки, подавая сигнал об остановке.
Однако водитель встречного автомобиля Kia Shuma проигнорировал требования. 26-летний мужчина, у которого нет водительского удостоверения и который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения - произошло столкновение с патрульным автомобилем. В результате аварии 4-летняя девочка - пассажир автомобиля Kia была госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка.-0-