Бесправник на мотоцикле в Солигорском районе вез маленькую девочку

"Внимание инспектора ДПС привлек мотоциклист, движущийся на 6 км автодороги Н-9628 Махновичи - Хтово - Новина Солигорского района. На законное требование сотрудника остановиться парень не отреагировал и продолжал движение. Однако скрыться ему не удалось - нарушитель был задержан.
Оказалось, 22-летний житель Солигорского района сел за руль, не имея права на управление. Ситуация усугубляется тем, что в качестве пассажира он вез маленькую девочку, подвергая ее жизнь серьезной опасности. Помимо управления мотоциклом без прав в действиях парня были усмотрены и другие нарушения ПДД.
В отношении нарушителя составлен ряд административных материалов, в том числе за управление без прав, а также за невыполнение требований сотрудника об остановке. Мотоцикл помещен на охраняемую стоянку.
"Управление мотоциклом допускается только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Попытка скрыться от сотрудников ГАИ лишь усугубляет ответственность", - напомнили в Госавтоинспекции.-0-