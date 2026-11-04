Золотовалютные резервы Беларуси на 1 ноября составили $14,257 млрд

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились за октябрь на $376,5 млн и на 1 ноября 2026 года составили $14,257 млрд. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального банка.





"Сокращение объема золотовалютных резервов связано со снижением цены на золото на международных рынках", - пояснили в Нацбанке.





Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. По данным Нацбанка, объем иностранной валюты в резервах на 1 ноября составил $6,0808 млрд, увеличившись за октябрь на $89,1 млн, объем монетарного золота - $6,7766 млрд, уменьшившись на $461 млн.





Согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец 2026 года должен составить не менее $9,2 млрд.-0-