23 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьеры стран СНГ примут участие в заседании Экономического совета Содружества, которое пройдет в Москве 27 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.
В повестку дня заседания внесено почти два десятка вопросов. Вице-премьеры обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в Содружестве, обсудят меры совместного реагирования на возникающие проблемы.
В числе предложенных на заседание документов - комплексная программа, направленная на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств - участников СНГ, проект меморандума о сотрудничестве в области развития и использования беспилотных авиационных систем в гражданской авиации, плане мероприятий по реализации концепции сотрудничества в СНГ в области противодействия онкологическим заболеваниям на 2027-2030 годы.
Участники заседания рассмотрят состояние рынка ценных бумаг в странах СНГ, проект общего положения о базовых организациях государств - участников Содружества и ряд других вопросов.-0-