Продукция лесхозов востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. "Высокое качество белорусских пиломатериалов и четкое исполнение договорных обязательств - то, за что ценят нас наши иностранные партнеры. После введения санкций со стороны Евросоюза лесхозам пришлось существенно диверсифицировать рынки сбыта - и за этим стоит большая работа многих людей. Главное, что она дала свой результат: с 2022 по 2025 год заявки иностранных покупателей на белорусские пиломатериалы выросли почти в два раза", - подчеркнул министр.





Он также отметил, что граждане активно пользуются возможностью приобретения древесины в круглом виде по фиксированным ценам для строительства домов, ремонта хозпостроек. Если в 2022 году население приобрело у лесхозов 88 тыс. куб.м, то за семь месяцев этого года - уже 82 тыс. куб.м. "Пользуются спросом и готовые домокомплекты от лесхозов. За восемь месяцев этого года реализовали 122 домокомплекта, в то время как в 2022 году начинали со скромной цифры в 10 домокомплектов. Что касается объемов потребления пилопродукции внутри страны, то спрос остается стабильным - порядка 500 тыс. куб.м в год", - сказал он.-0-





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20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки иностранных покупателей на белорусские пиломатериалы с 2022 года выросли почти в два раза. Об этом рассказал министр лесного хозяйства Беларуси Сергей Ульдинович в интервью корреспонденту БЕЛТА.