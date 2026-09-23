Задачи по модернизации ОАО "Говяды-агро" в Могилевской области выполнят к ноябрю 

23 сентября, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Задачи по модернизации и устранению недостатков в ОАО "Говяды-агро" в Шкловском районе будут выполнены беспрекословно к запланированному на ноябрь визиту главы государства Александра Лукашенко. Об этом журналистам рассказала помощник Президента - инспектор по Могилевской области Надежда Котковец по итогам сегодняшнего доклада Президенту, передает корреспондент БЕЛТА.
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Она также отчиталась об успехах в растениеводстве. Уборка зерновых, зернобобовых культур и рапса в области полностью завершена. Активно идет посев озимых. "Посеян озимый рапс на площади почти 83 тыс. га, что на 12 тыс. га больше плана и больше уровня прошлого года. Рапс - одна из тех экономически эффективных культур, которая должна присутствовать", - сказала Помощник Президента - инспектор по Могилевской области.
Надежда Котковец объяснила популярность культуры среди аграриев: рапс является идеальным предшественником в севообороте и приносит ощутимую прибыль при урожайности выше 20-25 ц/га. В этом году технология соблюдена строго: поля выровнены, посев выполнен качественно, внесен необходимый комплекс минеральных удобрений, которыми область обеспечена в полном объеме.
Что касается озимых зерновых, то на момент беседы посеяно 46% от плана. Область планирует завершить эту работу с небольшим захватом первых дней октября, что соответствует агротехническим срокам.-0-
Фото Олега Фойницкого