Он несколько раз был в Беларуси. "Постоянно удивляюсь тому, что за хорошую цену можно приобрести очень качественную продукцию", - сказал он.
Компания, которую представляет Роман Курдюков, сотрудничает с белорусскими производителями. "Беларусь для меня - как второй дом. Я всегда с большим удовольствием приезжаю сюда", - отметил он.
Еще одна участница выставки из России Елизавета Марченко рассказала, что приехала в Беларусь в первый раз. Она успела посетить одну из пивоваренных компаний и положительно оценила ассортимент. "Продукция, которую мы попробовали, достойная. Также там довольно много сортов пива, есть и безалкогольные напитки, что сейчас очень актуально", - добавила она.
PRODEXPO - крупнейшая международная специализированная оптовая выставка-ярмарка, принимающая на своих площадях производителей и поставщиков продуктов питания, напитков, сырья, ингредиентов, оборудования и технологий для пищевой промышленности. Ее организаторами выступают Национальный выставочный центр "БелЭкспо" Управления делами Президента Беларуси и Министерство сельского хозяйства и продовольствия при поддержке концерна "Белгоспищепром".
Для продовольственной индустрии выставка стала знаковым форумом, объединяющим сферы интересов профессионалов отрасли и представителей профильных министерств, ведомств, бизнеса, науки и торговли. Участники выставки демонстрируют весь ассортимент продовольствия из различных стран, а также инновационные разработки, гастрономические новинки.-0-
Фото Татьяны Матусевич, Ярослава Зарецкого