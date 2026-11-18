Для продовольственной индустрии выставка стала знаковым форумом, объединяющим сферы интересов профессионалов отрасли и представителей профильных министерств, ведомств, бизнеса, науки и торговли. Участники выставки демонстрируют весь ассортимент продовольствия из различных стран, а также инновационные разработки, гастрономические новинки.-0-

Фото Татьяны Матусевич, Ярослава Зарецкого

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники специализированной оптовой выставки-ярмарки PRODEXPO-2026 из России поделились с корреспондентом БЕЛТА мнением о белорусской продукции.Представитель компании по производству пищевого оборудования Роман Курдюков привозит из Беларуси колбасу по просьбе коллег, иногда алкогольные напитки. "Недавно мы пробовали орехи со сгущенкой. Если взять такой десерт в России, то сгущенка будет другой. А тут берешь - и чувствуется, что она настоящая, хорошая и качественная. Само печенье тоже вкусное, - поделился он. - Если берешь белорусскую продукцию, то уверен в том, что она высокого качества".Он несколько раз был в Беларуси. "Постоянно удивляюсь тому, что за хорошую цену можно приобрести очень качественную продукцию", - сказал он.Компания, которую представляет Роман Курдюков, сотрудничает с белорусскими производителями. "Беларусь для меня - как второй дом. Я всегда с большим удовольствием приезжаю сюда", - отметил он.Еще одна участница выставки из России Елизавета Марченко рассказала, что приехала в Беларусь в первый раз. Она успела посетить одну из пивоваренных компаний и положительно оценила ассортимент. "Продукция, которую мы попробовали, достойная. Также там довольно много сортов пива, есть и безалкогольные напитки, что сейчас очень актуально", - добавила она.PRODEXPO - крупнейшая международная специализированная оптовая выставка-ярмарка, принимающая на своих площадях производителей и поставщиков продуктов питания, напитков, сырья, ингредиентов, оборудования и технологий для пищевой промышленности. Ее организаторами выступают Национальный выставочный центр "БелЭкспо" Управления делами Президента Беларуси и Министерство сельского хозяйства и продовольствия при поддержке концерна "Белгоспищепром".