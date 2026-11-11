"За этой продукцией будущее". Гомельский химзавод начнет выпускать новые для предприятия удобрения

На рабочем совещании в Шклове о современных подходах к региональному развитию Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах нарастить в Беларуси производство азотных и фосфорных удобрений, а на их основе - востребованных на рынках комплексных удобрений. Как готовы выполнять обозначенную задачу в ОАО "Гомельский химический завод", рассказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА директор Дмитрий Черняков.





Руководитель подчеркнул: на предприятии разработана инвестиционная программа с концепцией развития до 2030 года. Основой стратегии является поэтапная переориентация на выпуск комплексных удобрений.

Один из важных шагов в этом направлении - производство водорастворимых удобрений. "Правительством поставлена задача в кратчайшие сроки - за два года - завершить строительство цеха по производству водорастворимых удобрений. Новое производство позволит нам выпускать до 50 тыс. т моноаммонийфосфата либо 30 тыс. т моноаммонийфосфата и 10 тыс. т монокалийфосфата в год. Это современные, на 100% водорастворимые удобрения, которые быстро усваиваются растениями. Такие удобрения востребованы в сельском хозяйстве. Применяются и в тепличных хозяйствах, и в открытом грунте в условиях отсутствия дождей", - пояснил Дмитрий Черняков. Один из важных шагов в этом направлении - производство водорастворимых удобрений. "Правительством поставлена задача в кратчайшие сроки - за два года - завершить строительство цеха по производству водорастворимых удобрений. Новое производство позволит нам выпускать до 50 тыс. т моноаммонийфосфата либо 30 тыс. т моноаммонийфосфата и 10 тыс. т монокалийфосфата в год. Это современные, на 100% водорастворимые удобрения, которые быстро усваиваются растениями. Такие удобрения востребованы в сельском хозяйстве. Применяются и в тепличных хозяйствах, и в открытом грунте в условиях отсутствия дождей", - пояснил Дмитрий Черняков.





Руководитель констатировал: спрос на такие удобрения ежегодно растет во всем мире. "Эти удобрения являются премиальными, и за ними будущее", - убежден он.

Ориентировочная стоимость проекта $40 млн. Под новое производство подготовлена площадка. "Начинаем заливать фундамент. Также закупается оборудование - мы уже провели практически все конкурсные процедуры, определены производители. Ожидаем, что к середине следующего года оборудование начнет поступать на площадку. За это время намерены построить здание производственного корпуса", - обозначил планы директор. Ориентировочная стоимость проекта $40 млн. Под новое производство подготовлена площадка. "Начинаем заливать фундамент. Также закупается оборудование - мы уже провели практически все конкурсные процедуры, определены производители. Ожидаем, что к середине следующего года оборудование начнет поступать на площадку. За это время намерены построить здание производственного корпуса", - обозначил планы директор.





Предполагаемый рынок сбыта новых удобрений Гомельского химзавода довольно широк. "Прежде всего обеспечим белорусских сельхозпроизводителей с учетом того, что в стране развивают тепличные хозяйства. А все остальное готовы отправить на экспорт - от Российской Федерации до стран Латинской Америки. Очень заинтересована Индия. Мы уже проводили переговоры, и Индия готова забрать большой объем продукции", - очертил географию планируемых поставок руководитель.

На новом производстве будут внедрены технологии, подходы, которые разработаны в сотрудничестве с одной из ведущих российских компаний - крупнейшим мировым производителем удобрений. На новом производстве будут внедрены технологии, подходы, которые разработаны в сотрудничестве с одной из ведущих российских компаний - крупнейшим мировым производителем удобрений.





Еще один шаг стратегии развития Гомельского химзавода - масштабная реконструкция сернокислотного цеха. "Этот проект входит в число 25 важнейших проектов страны. Его реализация позволит увеличить производство серной кислоты, которая является одним из ключевых звеньев в производстве удобрений, с 700 тыс. т до 1 млн т в год", - назвал ожидаемый эффект от модернизации руководитель. Это даст возможность обеспечить полностью серной кислотой и само предприятие, и весь внутренний рынок, то есть всех промышленных потребителей серной кислоты, уточнил он.

Кроме того, после завершения реконструкции данного цеха Гомельский химзавод сможет обеспечивать себя собственной электроэнергией на 80% - сейчас этот показатель достиг 50%. Кроме того, после завершения реконструкции данного цеха Гомельский химзавод сможет обеспечивать себя собственной электроэнергией на 80% - сейчас этот показатель достиг 50%.





Обратил внимание директор и на то, что реконструкция цеха проводится поэтапно. "Уникальность ее в том, что работы идут на существующих площадях без строительства в чистом поле и без остановки производства. Мы постепенно заменяем отдельные узлы и аппараты", - сделал акцент Дмитрий Черняков.

По его информации, стоимость проекта составляет порядка 300 млн рублей. "Реализовать его планируем к 2030 году. Уже активно идет первая очередь строительства. Под первую и вторую очереди закуплено оборудование. Основные поставщики - китайские производители. Ведется монтаж оборудования", - отметил директор. По его информации, стоимость проекта составляет порядка 300 млн рублей. "Реализовать его планируем к 2030 году. Уже активно идет первая очередь строительства. Под первую и вторую очереди закуплено оборудование. Основные поставщики - китайские производители. Ведется монтаж оборудования", - отметил директор.





В целом на Гомельском химическом заводе разработано около 100 марок удобрений. "Наши мощности позволяют выпускать миллион тонн удобрений в год. Мы способны полностью обеспечить внутренний рынок, работать на внешних контурах. К слову, в этом году открыли для себя рынки Мексики, Парагвая. Заключили контракт на поставку азотно-фосфорных удобрений в Турцию - ранее для этой страны мы предлагали только азотно-фосфорно-калийные удобрения", - подчеркнул Дмитрий Черняков.

"Мы всегда реагируем на запросы и отечественных аграриев, и зарубежных. Постоянно предлагаем различные марки удобрений под конкретные сельхозкультуры. И не только макроэлементы - азот, фосфор, калий, серу, но и микроэлементы - цинк, марганец, магний, молибден и другие. У нас наработана серьезная практика, есть все необходимые технологии, компетенции, чтобы отвечать требованиям времени, выполнять поставленные перед нами задачи, обеспечивать качественными удобрениями в необходимых объемах белорусское сельское хозяйство и наших зарубежных партнеров", - подытожил Дмитрий Черняков.-0- "Мы всегда реагируем на запросы и отечественных аграриев, и зарубежных. Постоянно предлагаем различные марки удобрений под конкретные сельхозкультуры. И не только макроэлементы - азот, фосфор, калий, серу, но и микроэлементы - цинк, марганец, магний, молибден и другие. У нас наработана серьезная практика, есть все необходимые технологии, компетенции, чтобы отвечать требованиям времени, выполнять поставленные перед нами задачи, обеспечивать качественными удобрениями в необходимых объемах белорусское сельское хозяйство и наших зарубежных партнеров", - подытожил Дмитрий Черняков.-0-