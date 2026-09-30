Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" открылась в Минске. Что стоит посмотреть





Более 160 отечественных предприятий показывают свои разработки и продукцию в павильоне Беларуси. Здесь собраны все отрасли промышленности: машиностроение, транспорт, автокомпоненты, микроэлектроника, нефтехимия и другие. Широко представлен и частный бизнес. Также сформирована уличная экспозиция, которая занимает площадь более 3 тыс. кв.м. За один день можно увидеть всю промышленность Беларуси - от трактора до микросхемы. В этом году представлен ряд новинок: это и экологичный транспорт, и беспилотные комплексы, и микроэлектроника, и медицинская техника, интерактивные решения, сельскохозяйственная и коммунальная техника.





Около половины белорусского павильона на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" занимают предприятия, которые находятся в подчинении Минпрома. Минский автомобильный завод покажет линейку газомоторной техники, а также работающей на электрической тяге. БЕЛАЗ представит карьерные самосвалы, работающие на альтернативных видах топлива, также будет продемонстрировано интерактивное рабочее место с дистанционным управлением самосвалом. Будет презентована новая разработка МТЗ - трактор BELARUS-5425. Это один из самых мощных тракторов в мире с классической компоновкой. БЕЛДЖИ продемонстрирует обновленный кроссовер BELGEE X50+ с четырехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 174 л.с. Свою продукцию также представят БАТЭ, "Интеграл", "Горизонт", Минский моторный завод, БМЗ, "Могилевлифтмаш", "Гомсельмаш", Белорусская станкостроительная компания, "Атлант", "АМКОДОР", "Планар", Минский часовой завод, "Бобруйскагромаш", "БКМ Холдинг" и др.

Кроме того, развернута экспозиция организаций легкой промышленности Беларуси. Участники презентуют передовые разработки спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты и инновационных тканей для промышленного сектора. Кроме того, развернута экспозиция организаций легкой промышленности Беларуси. Участники презентуют передовые разработки спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты и инновационных тканей для промышленного сектора.





Российские участники представят на выставке широкий спектр индустриальных решений - робототехнический комплекс контроля качества с техническим зрением, модели самолетов, сквозное российское PLM-решение для разработки сложных машиностроительных изделий, инфраструктуру управления беспилотными авиационными системами. Также они продемонстрируют технологию оптического анализа и сортировки объектов, седельный тягач для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, ИИ-ассистенты конструктора и технолога и многие другие промышленные разработки. Особое внимание будет уделено кооперации с Беларусью - в частности, на выставке презентуют первый белорусско-российский 3D-принтер.

Кроме Беларуси и регионов России, на выставке будут представлены стенды Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также новых стран-участниц - Ирана и Камбоджи. Зарубежные партнеры покажут свои новинки и проведут переговоры о сотрудничестве. Кроме Беларуси и регионов России, на выставке будут представлены стенды Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также новых стран-участниц - Ирана и Камбоджи. Зарубежные партнеры покажут свои новинки и проведут переговоры о сотрудничестве.

Запланирована обширная деловая программа. Центральным событием станет главная пленарная сессия "Производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство". К участию в сессии приглашены руководители правительств стран ЕАЭС. Участники обсудят направления развития евразийского промышленного партнерства, интеграцию производственных цепочек и запуск совместных высокотехнологичных проектов. Другие сессии деловой программы будут посвящены развитию выстраивания эффективной промышленной кооперации между регионами и системного экспорта, кадровому потенциалу промышленной отрасли и адаптации рынка труда к текущим реалиям, развитию рынка высокотехнологичного сырья. Запланирована обширная деловая программа. Центральным событием станет главная пленарная сессия "Производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство". К участию в сессии приглашены руководители правительств стран ЕАЭС. Участники обсудят направления развития евразийского промышленного партнерства, интеграцию производственных цепочек и запуск совместных высокотехнологичных проектов. Другие сессии деловой программы будут посвящены развитию выстраивания эффективной промышленной кооперации между регионами и системного экспорта, кадровому потенциалу промышленной отрасли и адаптации рынка труда к текущим реалиям, развитию рынка высокотехнологичного сырья.

В дни выставки - 30 сентября, 1 и 2 октября - каждый час от железнодорожного вокзала в Минский международный выставочный центр будет курсировать бесплатный шаттл. Шаттл будет двигаться по маршруту: ЖД Вокзал - Володарского - площадь Свободы - Дворец спорта - гостиница "Юбилейная" - Комсомольское озеро - Радужная - "Минск-Арена" - Аквапарк - ММВЦ "БелЭкспо". График движения - с 8.00 до 22.00. В дни выставки - 30 сентября, 1 и 2 октября - каждый час от железнодорожного вокзала в Минский международный выставочный центр будет курсировать бесплатный шаттл. Шаттл будет двигаться по маршруту: ЖД Вокзал - Володарского - площадь Свободы - Дворец спорта - гостиница "Юбилейная" - Комсомольское озеро - Радужная - "Минск-Арена" - Аквапарк - ММВЦ "БелЭкспо". График движения - с 8.00 до 22.00.





Запущены также дополнительные маршруты №912Э и №962Э, которые следуют от станции метро "Академия наук" и станции метро "Пушкинская" каждые 30 минут. График движения - с 9.00 до 18.00 30 сентября и 1 октября, с 9.00 до 17.00 2 октября. А для гостей на автомобиле предусмотрена бесплатная парковка.

Для входа на выставку посетителям нужно предварительно пройти регистрацию на сайте. Посещение предусмотрено для лиц старше 14 лет.-0- Для входа на выставку посетителям нужно предварительно пройти регистрацию на сайте. Посещение предусмотрено для лиц старше 14 лет.-0-

Фото Татьяны Матусевич Фото Татьяны Матусевич

(Обновлено 11.24)30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" открылась в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.