Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" открылась в Минске. Что стоит посмотреть

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 30 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:33 Более 40 стран планируют принять участие в выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" Экономика
11:29 Утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год Президент
11:23 Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год Президент
11:15 Верховный суд США разрешил депортацию мигрантов в третьи страны В мире
11:13 Массовая уборка кукурузы на зерно началась в Беларуси Экономика
11:09 СМИ: информация о захвате самолета Flydubai не подтвердилась, экстренная ситуация возникла из-за драки между пилотами В мире
11:08 Потенциал развития торгово-экономического сотрудничества с Беларусью отметили в Узбекистане Экономика
11:00 Почти 9 тыс. рублей ущерба: работница магазина в Ошмянах систематически воровала деньги и продукты Регионы
10:50 Международные соревнования по выездке стартовали в Ратомке Спорт
10:48 От машиностроения до фармацевтики. Кочанова рассказала о перспективных белорусско-узбекских проектах Экономика
10:47 Саснович победила в первом круге турнира WTA-1000 в Пекине Спорт
10:46 В хозяйстве Свислочского района горела зерносушилка Происшествия
10:35 Беларусь видит перспективы для углубления интеграции с Узбекистаном в машиностроении Экономика
10:32 Дефицит финансирования Украины к 2029 году может достичь $54 млрд - МВФ В мире
10:22 Мечтал о красивой жизни: 20-летний полочанин похитил у деда более 200 тыс. рублей Регионы
10:15 Во Франции вынесли приговор банде, организовавшей детскую сеть карманников в Диснейленде В мире
10:14 Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса Общество
10:08 Во Франции во время школьных протестов задержали 440 человек В мире
10:02 Рейс Flydubai из ОАЭ в Тель-Авив подал сигнал о возможном захвате и пропал с радаров В мире
10:00 Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" открылась в Минске. Что стоит посмотреть Экономика
09:59 Главы американских IT-компаний подписали соглашение Белого дома по контролю над ИИ В мире
09:52 Более 200 любителей скандинавской ходьбы выйдут в Дзержинске на старт марафона в День пожилых людей Регионы
09:48 Пентагон заключил с Boeing контракт на разработку палубного истребителя нового поколения В мире
09:44 Парламентская дипломатия остается важной составляющей межгосударственных отношений - Кочанова Политика
09:41 Кочанова о товарообороте с Узбекистаном: историческая планка в $1 млрд будет преодолена по итогам 2026 года Экономика
09:39 Вода, воздух и почва под контролем: как на атомных станциях выстраивают систему защиты окружающей среды Общество
09:37 Беларусь и Ульяновская область планируют расширить сотрудничество в транспортной отрасли Экономика
09:30 Мирзиёев подчеркнул значение промкооперации и прямых связей регионов Беларуси и Узбекистана Политика
09:27 В Беларуси за сутки приостановлены операции по 37 счетам мошенников Общество
09:24 Более десяти новых БЛА заступили на службу в "Гродноэнерго" Регионы
Все новости
Все новости

Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" открылась в Минске. Что стоит посмотреть

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
30 сентября 2026, 10:00

Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" открылась в Минске. Что стоит посмотреть

(Обновлено 11.24)

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" открылась в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Более 160 отечественных предприятий показывают свои разработки и продукцию в павильоне Беларуси. Здесь собраны все отрасли промышленности: машиностроение, транспорт, автокомпоненты, микроэлектроника, нефтехимия и другие. Широко представлен и частный бизнес. Также сформирована уличная экспозиция, которая занимает площадь более 3 тыс. кв.м. За один день можно увидеть всю промышленность Беларуси - от трактора до микросхемы. В этом году представлен ряд новинок: это и экологичный транспорт, и беспилотные комплексы, и микроэлектроника, и медицинская техника, интерактивные решения, сельскохозяйственная и коммунальная техника. 

Около половины белорусского павильона на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" занимают предприятия, которые находятся в подчинении Минпрома. Минский автомобильный завод покажет линейку газомоторной техники, а также работающей на электрической тяге. БЕЛАЗ представит карьерные самосвалы, работающие на альтернативных видах топлива, также будет продемонстрировано интерактивное рабочее место с дистанционным управлением самосвалом. Будет презентована новая разработка МТЗ - трактор BELARUS-5425. Это один из самых мощных тракторов в мире с классической компоновкой. БЕЛДЖИ продемонстрирует обновленный кроссовер BELGEE X50+ с четырехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 174 л.с. Свою продукцию также представят БАТЭ, "Интеграл", "Горизонт", Минский моторный завод, БМЗ, "Могилевлифтмаш", "Гомсельмаш", Белорусская станкостроительная компания, "Атлант", "АМКОДОР", "Планар", Минский часовой завод, "Бобруйскагромаш", "БКМ Холдинг" и др.
Кроме того, развернута экспозиция организаций легкой промышленности Беларуси. Участники презентуют передовые разработки спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты и инновационных тканей для промышленного сектора.

Российские участники представят на выставке широкий спектр индустриальных решений - робототехнический комплекс контроля качества с техническим зрением, модели самолетов, сквозное российское PLM-решение для разработки сложных машиностроительных изделий, инфраструктуру управления беспилотными авиационными системами. Также они продемонстрируют технологию оптического анализа и сортировки объектов, седельный тягач для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, ИИ-ассистенты конструктора и технолога и многие другие промышленные разработки. Особое внимание будет уделено кооперации с Беларусью - в частности, на выставке презентуют первый белорусско-российский 3D-принтер.
Кроме Беларуси и регионов России, на выставке будут представлены стенды Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также новых стран-участниц - Ирана и Камбоджи. Зарубежные партнеры покажут свои новинки и проведут переговоры о сотрудничестве. 
Запланирована обширная деловая программа. Центральным событием станет главная пленарная сессия "Производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство". К участию в сессии приглашены руководители правительств стран ЕАЭС. Участники обсудят направления развития евразийского промышленного партнерства, интеграцию производственных цепочек и запуск совместных высокотехнологичных проектов. Другие сессии деловой программы будут посвящены развитию выстраивания эффективной промышленной кооперации между регионами и системного экспорта, кадровому потенциалу промышленной отрасли и адаптации рынка труда к текущим реалиям, развитию рынка высокотехнологичного сырья.
В дни выставки - 30 сентября, 1 и 2 октября - каждый час от железнодорожного вокзала в Минский международный выставочный центр будет курсировать бесплатный шаттл. Шаттл будет двигаться по маршруту: ЖД Вокзал - Володарского - площадь Свободы - Дворец спорта - гостиница "Юбилейная" - Комсомольское озеро - Радужная - "Минск-Арена" - Аквапарк - ММВЦ "БелЭкспо". График движения - с 8.00 до 22.00.

Запущены также дополнительные маршруты №912Э и №962Э, которые следуют от станции метро "Академия наук" и станции метро "Пушкинская" каждые 30 минут. График движения - с 9.00 до 18.00 30 сентября и 1 октября, с 9.00 до 17.00 2 октября. А для гостей на автомобиле предусмотрена бесплатная парковка.
Для входа на выставку посетителям нужно предварительно пройти регистрацию на сайте. Посещение предусмотрено для лиц старше 14 лет.-0-
Фото Татьяны Матусевич
Теги
выставка промышленность
Новости рубрики Экономика
Более 40 стран планируют принять участие в выставке "ИННОПРОМ. Беларусь"
Фото из архива Массовая уборка кукурузы на зерно началась в Беларуси
Фото из архива Потенциал развития торгово-экономического сотрудничества с Беларусью отметили в Узбекистане
Фото из архива От машиностроения до фармацевтики. Кочанова рассказала о перспективных белорусско-узбекских проектах
Фото из архива Беларусь видит перспективы для углубления интеграции с Узбекистаном в машиностроении
Фото из архива Кочанова о товарообороте с Узбекистаном: историческая планка в $1 млрд будет преодолена по итогам 2026 года
  • Главная
  • Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" открылась в Минске. Что стоит посмотреть
    • Главное
    Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год
    Утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год
    Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" открылась в Минске. Что стоит посмотреть
    Символ бессмертия. К 60-летию со дня закладки мемориального комплекса "Курган Славы"
    Топ-новости
    Лукашенко направил приветствие участникам Узбекско-белорусского межпарламентского форума
    Беларусь видит перспективы для углубления интеграции с Узбекистаном в машиностроении
    Кочанова о товарообороте с Узбекистаном: историческая планка в $1 млрд будет преодолена по итогам 2026 года
    Массовая уборка кукурузы на зерно началась в Беларуси
    Вода, воздух и почва под контролем: как на атомных станциях выстраивают систему защиты окружающей среды
    Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса
    Ограничения на посещение лесов действуют в 17 районах Беларуси
    A1 Tech Day пройдет в Минске в новом формате 
    Локализацию приграничного вооруженного конфликта отработают на учении ОДКБ в России
    Пресс-конференция о предупреждении чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период пройдет сегодня в БЕЛТА
    Общее медиапространство и свободная торговля: что обсудили постпреды стран СНГ в Минске
    БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов
    Dreame Group возглавила мировые продажи роботов-пылесосов в первой половине 2026
    "Идем в библиотеку вместе с РИКЗ". В Беларуси обновлен формат репетиционного тестирования
    "Правило трех источников". Совет по информационной гигиене дал Гигин молодежи на встрече в Кобрине
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.