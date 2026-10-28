ВВП за первое полугодие вырос во всех странах СНГ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП всех государств - участников СНГ в первом полугодии 2026 года продемонстрировал положительную динамику. В целом по Содружеству показатель увеличился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Межгосударственного статистического комитета СНГ, сообщает БЕЛТА.





ВВП Беларуси за январь - август 2026 года увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика ВВП отмечена во всех государствах Содружества, по которым представлены данные. В Кыргызстане показатель вырос на 11%, Туркменистане - на 6,3%, Казахстане - на 4,1%, Азербайджане - на 1,2%. В России и Молдове рост составил по 0,6%.





Продолжали расти промышленное производство, оборот розничной торговли, а также сельское хозяйство. За январь - август 2026 года промышленное производство в целом по Содружеству выросло на 0,7%, оборот розничной торговли - на 6%. Объем сельскохозяйственной продукции за первое полугодие увеличился на 1,7%.





Внешнеторговый оборот товаров государств СНГ за январь - август вырос на 13,1% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Среди стран, по которым представлены данные, наибольший прирост отмечен в Таджикистане - 37,2%. В Беларуси показатель увеличился на 21%, в России - на 13,8%, в Кыргызстане - на 13,3%, в Казахстане - на 12,8%.-0-