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Ввод лицензирования импорта яблок на шесть месяцев прокомментировали в МАРТ

Опубликовано:

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Экономика
25 сентября 2026, 13:16

Ввод лицензирования импорта яблок на шесть месяцев прокомментировали в МАРТ

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления международного сотрудничества и применения мер нетарифного регулирования Министерства антимонопольного регулирования и торговли Максим Прудников прокомментировал постановление Совета Министров о лицензировании импорта яблок на шесть месяцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целях защиты внутреннего рынка и, соответственно, обеспечения наших потребителей качественной белорусской продукцией по доступным ценам принято постановление правительства, предусматривающее введение временной меры нетарифного регулирования сроком на шесть месяцев в виде лицензирования импорта яблок", - отметил Максим Прудников.

Лицензии будут выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия. "Основанием для отказа Министерством сельского хозяйства и продовольствия в выдаче такой лицензии будет являться возможность использования или приобретения на дату поступления заявления яблок белорусского производства, аналогичных ввозимым", - добавил представитель МАРТ.

По словам Максима Прудникова, мера нетарифного регулирования не распространяется на товары, перемещаемые через территорию Беларуси в рамках международных транзитных перевозок, на товары, происходящие из государств - членов ЕАЭС при условии подтверждения соответствующим сертификатом, а также на товары, ввозимые в рамках иностранной помощи.-0-
Теги
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