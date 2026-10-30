Время, технологии, искусство: "5 элемент" приглашает в необычное арт-путешествие во Дворце искусств    

Неслучайно здесь оказались и детские рисунки воспитанников художественных школ - как итог республиканского творческого конкурса "5 элементов добра", который компания провела вместе с Белорусским фондом мира.





30 октября вход на выставку свободный. С 31 октября по 28 ноября - по билетам (кассы Дворца искусства).

Организаторы решили продемонстрировать посетителям, как те когда-то перематывали кассету карандашом, собирались всей семьей у телевизора и решали, кто управляет пультом, как радовались первому мобильному телефону и играли в змейку…Среди экспонатов - легендарная техника 1990-х и 2000-х, арт-инсталляции и произведения искусства, иммерсивное пространство технологий будущего и даже возможность попробовать свои силы в гейминге.Любопытным акцентом стали расставленные в трех тематических залах диффузоры с ароматами разных эпох: 2000-х, 2010-х и… будущего! Созданы они в коллаборации с парфюмерно-косметической фирмой MODUM.Экспертное жюри определило победителей, которым вручили призы: I место - Екатерина Сидорова, "Процесс во благо", Молодечненский государственный музыкальный колледж им. М.К.Огинского; II место - Ольга Янковская, "В надежных руках", гимназия-колледж искусств г. Молодечно; III место - Вероника Гудель, "Встреча сквозь пространства", Молодечненский государственный музыкальный колледж им. М.К.Огинского. Поощрили ценными подарками и педагогов, а также специальные призы завоевали работы Алины Кабась ("Беларусачка", СШ №155 г. Минска) и Андрея Дехтяра ("Любовь на ладошке", Мерецковская базовая школа Глубокского района им. Героя Социалистического Труда Л.К.Пуговко).Также на выставке представлены работы из проекта "Сильные духом" Белорусского фонда мира. Дети с особенностями психофизического развития, проживающие в специализированных социальных пансионатах, под чутким руководством художника-абстракциониста Сергея Ладошина создали настоящие произведения искусства. Их истории, непростые и трогательные, оживают на холстах, а их мечты, даже самые несбыточные, обретают форму и цвет, становясь видимыми и понятными миру. Через совместное творчество дети учатся доверять, чувствовать и верить в собственную ценность.У "5 элемента" богатый опыт по части благотворительности. Еще в 2017-м стартовал проект "Дай пять добру!", в рамках которого вместе с покупателями только в этом году собрано уже 1,2 млн рублей. Деньги направлены на нужды медицинских учреждений. Выручка от продажи билетов на эту выставку также пойдет на благие цели в рамках той же акции."История компании тесно связана и с конкретными покупателями, и с целыми семьями. Мы любим объединять. И в этот раз в честь нового юбилея решили, что техника и технологии вполне могут соседствовать с искусством, поэтому выставка по своему наполнению получилась уникальная и рассчитанная на посетителей любого возраста", - подчеркнули представители компании.

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