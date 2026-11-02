Возможности трансграничной торговли через БУТБ представлены деловым кругам Вьетнама

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-





Фото БУТБ

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Белорусской универсальной товарной биржи приняли участие во встрече с делегацией Министерства промышленности и торговли Вьетнама, проведена презентация возможностей БУТБ для вьетнамских предприятий промышленного сектора, прибывших в Минск в составе бизнес-миссии. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.Основной акцент сделан на преимуществах заключения трансграничных экспортных и импортных сделок с использованием механизма биржевых торгов. "Мы видим значительный потенциал для развития сотрудничества с Вьетнамом в биржевой сфере и готовы предложить вьетнамским партнерам удобные и эффективные инструменты для выхода на белорусский рынок. В настоящее время через биржу во Вьетнам уже поставляется сухое обезжиренное молоко, тогда как вьетнамские товаропроизводители свою продукцию на нашей платформе пока не реализуют. Поэтому в дальнейшем рассчитываем на расширение товарной номенклатуры и рост объемов биржевых сделок в обоих направлениях - из Беларуси во Вьетнам и наоборот", - отметил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный.После презентации биржевой площадки состоялись индивидуальные переговоры с представителями вьетнамского бизнеса. В результате достигнуты договоренности о размещении в торговой системе БУТБ заявок на продажу зернового кофе, а также планируется проработать вопрос участия вьетнамских компаний в биржевых торгах промышленными и потребительскими товарами.В настоящее время на БУТБ аккредитованы 17 компаний из 5 стран Юго-Восточной Азии. Основу биржевого товарооборота с этими государствами составляет экспорт белорусской молочной продукции и пиломатериалов.